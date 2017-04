Sindone: Bonatti (resp. comunicazione), “la Chiesa non è mai stata ferma”

“Conservazione orizzontale, recupero delle condizioni originali del tessuto, sistemazione e monitoraggio”: insomma, “gli interventi realizzati in questi vent’anni dicono che la Chiesa non è certo stata ‘ferma’ sulla Sindone, come invece vorrebbero lasciar credere i sostenitori della ricerca a oltranza”. A ribadirl0, in occasione dei 20 anni dall’incendio che, l’11 aprile 1997, distrusse quasi completamente la cappella dove era custodita la Sindone, è Marco Bonatti, responsabile della comunicazione dal 1998. Nella Cappella, dove i lavori strutturali sono terminati e che verrà riaperta, se tutto va bene, entro la fine di quest’anno, “manca da restaurare l’altare centrale, opera del Bertola, che custodiva, in uno scurolo di grate dorate, la cassa tempestata di pietre dure dentro cui era arrotolata la Sindone)”. Ma il Telo “viene ora conservato disteso”, ed è questo, annota Bonatti, “uno dei progressi più importanti compiuti in questi due decenni: l’incendio del 1997 ha imposto di realizzare quelle opere di sicurezza esterna e di conservazione che i Custodi (gli arcivescovi di Torino) avevano già studiato e progettato”. La Commissione internazionale di scienziati che operò durante l’episcopato del card. Saldarini era stata, al riguardo, unanime nell’avvertire che “la Sindone – ricorda Bonatti – va conservata distesa, per evitare che si approfondiscano, ad ogni srotolamento, le pieghe che stanno compromettendo la lettura dell’immagine”.

“Dalla notte dell’incendio – prosegue – è scattata infatti una gara di solidarietà e di attenzione, per il restauro e la conservazione di quel ‘segno religioso’ che è anche patrimonio essenziale della città e della sua gente”. Così “la cappella sotto la Tribuna Reale oggi è un ambiente adeguato per la conservazione”, ma nel 2002 è pure stato “realizzato un prezioso lavoro di ‘restituzione’ della Sindone alle sue condizioni originali”, rimuovendo le “toppe” provocate da un altro incendio, quello del 1532 a Chambéry, e cucite qualche anno dopo sopra il Telo.