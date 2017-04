Editoria: rivista “San Francesco”, il numero di aprile su “La pace sconosciuta” in Siria

È intitolato “La pace sconosciuta” il numero di aprile della rivista San Francesco, mensile della Basilica di San Francesco di Assisi, dedicato in questa uscita al conflitto in Siria e alle violenze che subiscono quotidianamente i minori. “Circa 3 milioni di bambini – si legge in una nota – sono nati e cresciuti in guerra e non sanno cosa sia la pace. I numeri dei giovani rimasti senza famiglia, casa, istruzione e futuro sono impressionanti”. Il mensile pubblica un’intervista esclusiva al direttore generale di Save the Children Italia, Valerio Neri, dalla quale “emergono dati angoscianti e la consapevolezza del rischio di ‘formare’ generazioni di adulti insensibili alla violenza”. “Gli eventi degli ultimi giorni a Idlib – prosegue la nota – purtroppo dimostrano ancora una volta quanto i bambini siano le principali vittime”. Il mensile, poi, “conduce per mano il lettore nel cammino pasquale di Francesco con un ampio speciale di dodici pagine di arte, cultura e francescanesimo”. “È arrivato un momento favorevole, la Pasqua – spiega il direttore della rivista, padre Enzo Fortunato – che vogliamo vivere aggiungendo una ricchezza, l’amabilità per far sì che non prenda il sopravvento la violenza e la brutalità di parole e gesti”. Nell’ultimo numero della rivista anche un’intervista esclusiva all’arcivescovo di New York, il card. Timothy Dolan, su Chiesa, elezioni Usa e sulla sua vocazione, ritrovata proprio ad Assisi. E poi arte in Basilica, approfondimenti francescani e solidarietà. Il mensile è disponibile su www.sanfrancesco.org da dove possono essere scaricate le esclusive illustrazioni per bambini sulla vita di san Francesco.