Diocesi: Prato, nel fine settimana in tutte le parrocchie la “Quaresima di carità” a sostegno del progetto “Un pasto per i bambini di Fortaleza”

Saranno devolute al progetto “Un pasto per i bambini di Fortaleza” le offerte che saranno raccolte sabato 8 e domenica 9 aprile con la “Quaresima di carità” che si svolgerà in tutte le parrocchie della diocesi di Prato. “Ogni anno – si legge in una nota – la Caritas diocesana propone un progetto da sostenere con quanto donato nel corso delle messe celebrate a Prato per la Domenica delle Palme”. Nel 2015 si riuscì a finanziare la costruzione di un pozzo per dare acqua al paese di Stelingi in Tanzania mentre l’anno scorso quando raccolto finanziò l’apertura di “Casa Agar”, l’opera per donne senzatetto realizzata a Tobbiana, una frazione di Prato. Per il 2017, “la generosità dei pratesi – prosegue la nota – servirà ad aiutare i bambini che frequentano la scuola per l’infanzia ‘Ciranda Cirandinha’, in portoghese ‘Giro, giro tondo’, a Mucuna, un paese molto povero nell’immediata periferia di Fortaleza in Brasile”. Lì, ogni giorno sono un centinaio i bimbi, dai due ai sei anni, seguiti dalla scuola che oltre all’istruzione fornisce loro cure igienico sanitarie e dà qualcosa da mangiare che, per tanti bambini, rappresenta l’unico pasto della giornata. “Per questo motivo tutti ci dobbiamo sentire chiamati a dare una mano”, affermano Idalia Venco della Caritas diocesana, Luciano Grifasi dell’ufficio missionario pratese e don Carlo Geraci, responsabile dell’ufficio catechistico diocesano.