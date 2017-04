Diocesi: Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, il giovedì santo mons. Battaglia lava i piedi agli “invisibili” del Dipartimento di salute mentale e della Comunità Emmanuel

Verrà celebrata al Dipartimento di salute mentale di Puglianello la Cena del Signore, il giovedì santo (13 aprile, ore 17.30), dal vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti, mons. Domenico Battaglia. E qui il vescovo laverà i piedi agli “invisibili” del Centro di salute mentale e della Comunità Emmanuel di Faicchio. “La scelta del vescovo Battaglia di lavare i piedi agli ospiti di queste due comunità – spiega la diocesi in una nota – è un ulteriore segno concreto e tangibile della sua opzione di vita e di ministero. Non sarà solo il vescovo a chinarsi, ma in quel gesto sarà l’intera Chiesa diocesana a farlo, lavando e baciando i piedi degli ultimi, di chi soffre, di chi fa fatica, specchiandosi nell’acqua sporca della loro solitudine. Una Chiesa dove non si celebrano solo i riti, ma la vita delle donne e degli uomini, bagnata di gioie e di dolori. Una Chiesa in uscita che mette al centro l’altro che soffre. Una Chiesa che fa degli ultimi i protagonisti. Una Chiesa vicina alla vita di tutti, immagine di quel Dio che non ci abbandona mai, che si china sulle nostre fragilità e che ci tende la mano affinché da esse possiamo far ripartire la vita”.