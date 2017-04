Diocesi: Brindisi-Ostuni, domani la Marcia della fede

Si terrà domani a Brindisi la Marcia della fede per i giovani della diocesi di Brindisi-Ostuni. La marcia fa riferimento alla Giornata mondiale della gioventù, ma quest’anno guarda con particolare attenzione a un giovane brindisino, il Servo di Dio Matteo Farina, del quale è in corso la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione. “È imminente anche una sessione del Sinodo sui giovani – spiega don Mimmo Roma , incaricato diocesano del servizio di pastorale giovanile – proprio come ha voluto papa Francesco, a conclusione dell’altra sessione del Sinodo sulla famiglia. Credo sia davvero carica di significati la marcia di domani. E poi, il solo fatto di camminare insieme nel cuore di Brindisi, lungo il mare e in luoghi simbolici, non farà altro che accrescere il nostro sentirci non gruppo aperto, ma comunità che accoglie, che ha un progetto di vita che non si risolve nella gratifica personale, ma ha orizzonti più ampi e più alti”. Presente l’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, mons. Domenico Caliandro, l’appuntamento è alle 16 ai piedi della Scalinata Virgilio. Da qui, passando per la Stazione navale di Brindisi attraverso la porta Revel, sosta su nave San Giorgio con un momento di preghiera e meditazione alla presenza tra gli altri, del Comandante della Terza Divisione Navale Ammiraglio Salvatore Vitiello, per poi uscire da porta Monsignore e proseguire fino al Monumento al Marinaio. La marcia si concluderà ai piedi del monumento ubicato nel quartiere Casale, dando appuntamento al 24 aprile per la chiusura della fase diocesana del processo canonico di beatificazione di Matteo Farina.