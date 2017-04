Cittadinanza: Fondazione Scholas, consegnato a Papa Francesco un documento redatto da studenti romani. Più del 43% si sente discriminato

Tra i ragazzi di Roma, il 71,3% riscontra “indifferenza” nella società romana, il 78,7% ha assistito almeno una volta a un atto di discriminazione e del 43,3% che si è sentito discriminato direttamente il 54,6% ha poi reagito fisicamente. Sono alcuni dei dati raccolti da 200 studenti romani, tra i 15 e i 17 anni, che in questa settimana hanno partecipato a “Roma Scholas cittadinanza”, evento della Fondazione Scholas Occurrentes, l’organizzazione promossa da Papa Francesco attiva da anni sui temi della formazione e della crescita civile e sociale dei giovani. Dalle analisi e dalle interviste condotte, emerge che l’“indifferenza” è causata da educazione familiare (47,7%), mentalità ristretta (45,4%), ignoranza (31%) e egoismo (44,9%). Inoltre, il 50,2% pensa che l’educazione e la formazione scolastica non aiutino i giovani a rispettare se stessi e gli altri. Al termine della settimana, dedicata all’approfondimento sui temi della discriminazione e dell’indifferenza, con un focus sul cyberbullismo, sono state elaborate proposte e dichiarazioni d’impegno degli studenti. Ieri pomeriggio il documento è stato consegnato a Papa Francesco dal direttore di Scholas, José María del Corral, durante un incontro in Vaticano. Per del Corral, “dai 200 studenti romani che hanno partecipato a questa settimana di approfondimento abbiamo avuto una risposta bellissima in termini di partecipazione e di crescita. Da loro abbiamo ricevuto un risultato straordinario e al tempo stesso uno stimolo ad andare avanti”.