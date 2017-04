Via Crucis delle donne crocifisse: questa sera partecipa anche Tajani, presidente del Parlamento europeo

Anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, sarà presente questa sera alla Via Crucis per le donne crocifisse. L’evento è organizzato a Roma dalla Comunità Papa Giovanni XXIII e dalla diocesi per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno della tratta delle donne che vengono schiavizzate ai fini della prostituzione. “Ringraziamo il presidente per la sua partecipazione: la sua presenza è un grande sostegno alla nostra battaglia quotidiana per la liberazione delle donne e ragazzine vittime del racket. Rinnova la nostra speranza che in tutta Europa si possa porre fine a questo turpe mercato”, commenta il presidente della Comunità di Don Benzi, Giovanni Paolo Ramonda.

Interventi e partenza del corteo questa sera alle ore 19 presso il Ponte Spizzichino, zona Garbatella. Info: www.donnecrocifisse.it.