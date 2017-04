Stoccolma: Polizia, “attentato sarebbe opera di un lupo solitario”. Città sotto assedio

Chiuse le stazioni della metropolitana e ferroviarie di Stoccolma. Evacuato il centro; chiusi tutti i negozi e i centri commerciali, così come sono stati cancellati tutti gli eventi di cinema, teatri e centri ricreativi, su richiesta della polizia che continua a chiedere a tutti di rimanere a casa. Nella conferenza stampa che si è tenuta poco dopo le 17 il capo della polizia, Anders Thorngren, ha detto che la Säpo, i servizi segreti svedesi, “erano pronti per un simile incidente” e che l’attentato sarebbe opera di “un lupo solitario”, la cui identità non è stata confermata. La polizia non ha ancora diramato alcuna notizia ufficiale sul numero delle vittime e dei feriti dell’attentato, che la Säpo ha dichiarato essere “numerosi”.