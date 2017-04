Stoccolma: Juncker (Commissione Ue), “è un attacco a tutti noi”

“I nostri pensieri sono con il popolo svedese, dopo i tragici eventi a Stoccolma oggi”. È quanto ha dichiarato Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, poco dopo l’attentato, in un messaggio in cui esprime anche a nome della Commissione, “sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e saluta il coraggioso lavoro dei primi soccorritori che sono arrivati così in fretta sulla scena”. Dichiara ancora Juncker: “Una delle città più vivaci e colorate in Europa sembra essere stata colpita da coloro che desiderano il male per l’Europa e il nostro stesso modo di vivere”. Il presidente assicura solidarietà al popolo svedese e alle autorità “il sostegno della Commissione in qualsiasi modo possibile”. “Un attacco su uno qualsiasi dei nostri Stati membri è un attacco a tutti noi”, conclude.