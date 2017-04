Solidarietà: “Disabili No Limits”, fino al 24 aprile donazioni al 45518 per regalare un “sogno sportivo” a persone disabili

“Regalare un ‘sogno sportivo’ a persone disabili”. È l’impegno portato avanti, dal 2011, da “Disabili No Limits”, associazione fondata e presieduta dalla campionessa paralimpica Giusy Versace. Da oggi, venerdì 7 aprile, e fino a lunedì 24 aprile sarà possibile sostenere le attività di “Disabili No Limits” attraverso il numero solidale 45518, inviando sms del valore di 2 euro o chiamando da rete fissa per donare dai 2 ai 5 euro. “Grazie ad una tecnologia avanzata e accessibile – spiega Versace – vogliamo restituire a tutte le persone con disabilità una vita più autonoma donando ausili che, ad oggi, non sono previsti dal Sistema sanitario nazionale e dalle Asl”. “Raccogliamo fondi per donare sedie a ruote ultraleggere e protesi in fibra di carbonio, per attività quotidiane e sportive a sostegno di coloro che vivono condizioni economiche svantaggiate”, aggiunge l’atleta paralimpica, sottolineando che “organizziamo eventi per promuovere la pratica sportiva e per consentire, soprattutto ai più giovani, di vivere al meglio la propria disabilità guardando allo sport come terapia e nuova opportunità di vita”. “Disabili No Limits” ha donato negli anni diversi ausili a molte persone disabili, come nel caso di Constantin Bostan, che recentemente ha ricevuto una protesi d’arto inferiore che gli ha permesso di abbandonare le stampelle ed iniziare una nuova vita da maratoneta. “La campagna solidale – prosegue la nota – è realizzata nell’ambito della collaborazione tra ‘Disabili No Limits’ e ‘Save the Dream’, il progetto internazionale rivolto ai ragazzi con lo scopo di promuovere i valori e l’integrità dello sport, anche in aree del mondo colpite da conflitti, di cui Giusy Versace è ambasciatrice”. In programma anche un tour in cinque tappe – Torino, Milano, Napoli, Reggio Calabria e Palermo – per “dare l’opportunità alle persone disabili, soprattutto ai più giovani, di avvicinarsi a diverse discipline” quali atletica leggera, sitting volley, tennis da tavolo, basket in carrozzina, vela.