Siria: Gentiloni, soluzione sotto egida Onu e con ruolo Russia

(Dire-Sir) – “L’Italia è sempre stata convinta che una soluzione duratura alla crisi siriana vada ricercata nel negoziato che deve comprendere tanto le forze di opposizione che quelle del regime e che deve svolgersi sotto l’egida delle Nazioni Unite e deve avere anche un ruolo costruttivo da parte della Russia”. Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in una dichiarazione a Palazzo Chigi sulla situazione in Siria. Gentiloni annuncia di aver parlato con “Hollande e Merkel e condiviso questa impostazione perché l’Unione europea contribuisca in questa direzione, della ripresa del negoziato”.

