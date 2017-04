(Dire-Sir) – “L’uso delle armi chimiche è vietato dalle convenzioni internazionali, da numerose risoluzioni delle Nazioni Unite, non può essere circondato dall’indifferenza, chi ne fa uso non può contare su attenuanti e mistificazioni”. Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in una dichiarazione a Palazzo Chigi sulla situazione in Siria.

(www.dire.it)