(Dire-Sir) – “L’azione di questa notte” degli Stati Uniti “credo debba non ostacolare, ma accelerare le chance di un negoziato politico per una soluzione duratura che è l’unico antidoto serio alle minacce ancora presenti in quell’area da parte del terrorismo”. Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in una dichiarazione a Palazzo Chigi sulla situazione in Siria.

