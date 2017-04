Siria: attacco Usa. Juncker (Commissione Ue) sostiene azione americana. “Raddoppiare sforzi per la pace. Serve transizione politica”

(Bruxelles) “C’è una chiara distinzione tra attacchi aerei contro obiettivi militari e l’uso di armi chimiche contro i civili”. Lo afferma Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, a proposito dell’attacco missilistico da parte statunitense in Siria. A Bruxelles le istituzioni dell’Unione europea stanno seguendo da vicino gli sviluppi della situazione mediorientale, in stretto contatto con Washington, le Nazioni Unite e le diverse cancellerie dei Paesi membri. “Gli sforzi per arginare la spirale di violenza in Siria, lavorando per una pace duratura, devono essere raddoppiati”, aggiunge Juncker, condannando ancora una volta l’uso di armi chimiche contro i civili registrato nei giorni scorsi in Siria. “Solo una transizione politica può portare a un tale risultato”, aggiunge. Il presidente Juncker e la Commissione europea “nel suo insieme sono pronti a fare la loro parte”. Analoghe prese di posizione sono state prese dai governi di diversi Paesi europei, a partire da Berlino e Parigi.