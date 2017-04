Siria: attacco Usa. Card. Comastri, “guerra è sconfitta. Onu oggi non esiste più”

“La violenza non è mai una vittoria, non vince mai nessuno. La guerra è una sconfitta dell’umanità e non risolve i problemi. È nel dialogo che si risolvono i conflitti”. Lo ha detto il vicario generale del Papa per la Città del Vaticano e arciprete della Basilica di San Pietro, card. Angelo Comastri, ospite di “Bel Tempo si spera” su Tv2000, commentando il lancio di 59 missili degli Usa contro la Siria.

“L’Onu – ha aggiunto il card. Comastri – è nato dalla disperazione della Seconda guerra mondiale. Oggi purtroppo l’Onu non esiste più, è sconfitto il dialogo e non siamo più capaci di parlare. Le guerre si decidono a tavolino e chi decide di compierle non le soffre. Le guerre le soffrono i poveri, i piccoli, gli indifesi. Ecco perché la guerra non possiamo mai accettarla”.