Rai Due: “Sulla via di Damasco”, sabato puntata dedicata a chi è “In cerca di te”

Sarà dedicata a chi è “In cerca di te” la puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda sabato 8 aprile, alle 7.45 su Rai Due. Il programma, firmato da mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, proporrà “interviste e testimonianze – si legge in una nota – di chi ha incontrato e riconosciuto nella propria vita l’azione diretta di Dio, una sorta di illuminazione, una folgorazione pari a quella di san Paolo sulla via per Damasco”. Si inizierà con la storia di Roberto e dalla sua “adolescenza spericolata e tormentata” con “il primo spinello a 13 anni, poi l’alcool, fino all’inferno dell’eroina”. “Decisivo nella sua vita l’incontro con la Comunità di don Gelmini – prosegue la nota – che segnerà la grande svolta nella sua esistenza, con la riscoperta del valore delle cose semplici, ma soprattutto la rivelazione di quanto Dio avesse compiuto nella sua coscienza”. Seguirà l’intervista al cantante Filippo Neviani, in arte Nek, che racconterà “senza censure, la sua scoperta personale della fede dopo la morte del papà, maturando la consapevolezza che l’unica ragione per vivere è amare”. Sarà poi la volta di Sergio, con un trascorso di alcolismo, solitudine, vergogna e traguardi falliti. “Ne è uscito grazie all’incontro con la Casa di Gastone dell’Opera don Guanella (Mi), la sua via di Damasco”. Del suo risveglio spirituale parlerà Can, giovane turco, approdato alla fede cristiana in una terra da sempre crocevia di religioni, culture e società. La puntata si chiuderà con la testimonianza di nonna Gina, di Cittareale (Ri), “la cui fede ha resistito anche alla prova della violenza del terremoto, dopo una vita che porta i segni della fatica e del lavoro”.