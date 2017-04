Polonia: risoluzione del Parlamento in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima

Nell’approssimarsi del centenario delle apparizioni di Fatima, oggi il Parlamento polacco ha approvato un’apposita risoluzione. “In modo particolarmente drammatico, attraverso il segreto trasmesso in tre parti, e uno spettacolare miracolo del sole, la Madonna ha ricordato la verità evangelica che gli uomini per essere felici hanno bisogno solo di Dio onnipotente che ci ha creati per sé, e desidera condividere con noi la pienezza della felicità”, recita il testo del documento dove si sottolinea inoltre quanto “nell’attuale situazione geopolitica della Polonia” il messaggio di Fatima “assuma un significato particolare” per il Paese. I promotori dell’iniziativa, ricordando l’attentato a Giovanni Paolo II del 13 maggio 1981, hanno rilevato che l’anniversario delle apparizioni “costituisce l’occasione per diffondere l’appello della Madonna di Fatima che continua a esercitare un’influenza positiva sul presente e sul futuro della via della Chiesa e sulla storia dell’umanità”. Le obiezioni dell’opposizione e di una parte della maggioranza non hanno prevalso sui 245 voti favorevoli. Prossimamente il Parlamento di Varsavia discuterà l’istituzione della festività nazionali in occasione dell’anniversario del Battesimo della Polonia (14 aprile) e dell’elezione al soglio pontificio di Giovanni Paolo II (16 ottobre).