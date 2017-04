Oratorio: pastorale giovanile diocesi Torino, a maggio weekend formativo “una casa per tutti”

Integrazione, dialogo interreligioso ed ecumenico, interculturalità sono i temi che verranno trattati nel weekend formativo il prossimo 13-14 maggio a Villa Lascaris di Pianezza alle porte di Torino. La due giorni dal titolo “Oratorio, una casa per tutti” è un’iniziativa formativa proposta dalla pastorale giovanile della diocesi di Torino in collaborazione con Enaip Piemonte e rivolta agli animatori e coordinatori degli oratori presenti in Piemonte. L’iniziativa rientra nel progetto più generale “Piemonte contro le discriminazioni” finanziato attraverso la Regione Piemonte dal Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione. Sono previsti momenti di formazione teorica e pratica con approfondimenti in laboratori su: affettività e fragilità; cultura e cittadinanza; tempo libero e divertimento; confronto inter-religioso. Verranno fornite informazioni sulle discriminazioni, strumenti e materiali educativi da utilizzare nella realizzazione delle attività di animazione giovanile. “Per gli oratori che parteciperanno alla formazione – riferiscono i promotori – sarà possibile richiedere, presso la propria struttura, fino ad un massimo di due, incontri di approfondimento su uno degli ambiti specifici garantendo una partecipazione minima di 8/10 animatori. Inoltre, è possibile candidare gli oratori in qualità di luoghi della sperimentazione pratica di materiali e tecniche animative interculturali”. Info: info@upgtorino.it