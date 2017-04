Giornata comunicazioni sociali: don Di Noto (Meter) a Copercom, “cambiare direzione alle parole che digitiamo”

Don Fortunato Di Noto riflette oggi nel sito del Copercom sul Messaggio del Papa per la 51ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Nella riflessione avviata dal Coordinamento il fondatore dell’associazione Meter onlus scandaglia l’animo umano senza mai perdere di vista la speranza. “Chi trova il Senso – osserva don Di Noto – non può cercare altrove. Abita con identità la nuova vita, nella quale non potranno esserci più oscurità né anonimato nel buio virtuale nella comunicazione”. Spesso, prosegue, “siamo naufraghi in un feticismo di selfie e sterili comunicazioni al limite e oltre la volgarità: si pensi alla banalizzazione di video e foto, tweet e pensieri del giorno sui social, dove il copia e incolla la fa da padrone senza verificare l’autenticità della fonte”. Dove “il particolare naturale diventa seducente e pornografico e il Vangelo si mischia con le apparizioni virtuali di santi e martiri mai esistiti”. In cui “si arriva a pensare a un Dio tecnologico e digitale stracciando e negando che la fede è un dono, annunciata con la vita dei testimoni risorti, passati dalla morte della vita alla vita nel Risorto”. Ma, sottolinea don Di Noto, “il virtuale ha un impatto sulla vita reale”. Occorre perciò “cambiare direzione alle parole che digitiamo”. Per fare questo, “dobbiamo avere come centro Gesù Cristo e dobbiamo spingere le nostre parole, quasi sospingerle, nei meandri bui di un’umanità che è condizionata potentemente dal disorientamento e dal non senso”. Le parole “ingannevoli e menzognere rimangono nel web, ma è come se rimassero sospese in uno spazio archiviato nel cestino da svuotare”. Soltanto “la verità – conclude don Di Noto – ci rende liberi e l’Amore, che non è mai digitale, può dare senso ad una umanità che non può rischiare di essere indotta a una guerra tra le identità false e la vera umanità degli uomini consapevoli delle proprie fragilità”.