Diocesi: Venezia, domani la Via Crucis con i giovani guidata dal patriarca Moraglia

Si avvicina l’appuntamento con la Via Crucis dei giovani che si svolgerà a Venezia, guidata dal patriarca Francesco Moraglia, a partire dalle ore 19 di domani sera, con ritrovo nel parco mestrino della Bissuola, nella zona dell’anfiteatro con accesso da via Rielta. La Via Crucis si svilupperà e concluderà il suo cammino in un luogo mariano vicino: la chiesa parrocchiale della Beata Vergine Addolorata. Il tema dell’incontro, animato in particolare dai giovani del vicariato di Carpenedo, sarà: “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente”. “La Via Crucis diocesana dei giovani – spiegano gli organizzatori della pastorale giovanile diocesana – costituisce da tempo il nostro modo di celebrare la Giornata Mondiale della Gioventù nella diocesi. Il tema scelto da Papa Francesco si inserisce nel percorso triennale delle Giornate Mondiali della Gioventù, che culminerà nella celebrazione internazionale a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019”. Domenica 9 aprile Moraglia presiede al mattino, a Venezia, la processione con la benedizione delle Palme: il ritrovo è fissato alle ore 9.30 in Campo S. Maria Formosa alla presenza, tra gli altri, della locale comunità parrocchiale e delle comunità neocatecumenali; da qui partirà la processione diretta verso la basilica cattedrale di S. Marco dove, intorno alle 10.30, avrà luogo la Messa e alle 17.30 i Vespri.