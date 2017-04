Diocesi: Urbania, questa sera nella Concattedrale lo “Stabat Mater” in preparazione alla Settimana Santa

La Concattedrale di san Cristoforo martire, ad Urbania, ospiterà nella serata di oggi, venerdì 7 aprile, la quarta edizione dello “Stabat Mater – Elevazione spirituale in preparazione alla Settimana Santa”. L’iniziativa, con inizio alle 21, è promossa dall’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, dalla parrocchia san Cristoforo martire, dalla Cappella musicale della Concattedrale di Urbania e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Urbania. “Fulcro della serata – si legge in una nota – saranno, come sempre, brani musicali attentamente scelti e particolarmente adatti al clima del tempo liturgico che stiamo vivendo”. In programma musiche di vari autori, spazianti dal primo ‘600 di Claudio Monteverdi al ‘700 di Johann Sebastian Bach, per concludere con il seicentesco e struggente “Stabat Mater” di Giovanni Felice Sances. L’esecuzione sarà affidata alla Cappella musicale della Concattedrale di Urbania con i soprani Sabrina Bianchi, Annalisa Cancellieri e Mallory Hanley; alla viola da gamba, Luca Favoni, all’organo e al cembalo, Lorenzo Antinori. “Arricchiranno la serata – conclude la nota – alcune letture e un commento del parroco della Concattedrale di Urbania, mons. Pietro Pellegrini”.