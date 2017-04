Diocesi: Savona, sabato 8 aprile s’inaugura la mostra “La Processione del Venerdì Santo”

Verrà inaugurata domani, 8 aprile, a Savona, la mostra “La Processione del Venerdì Santo vista da Mario Occorsio”. Presso l’oratorio di Nostra Signora di Castello, verranno esposti venti quadri di Occorsio – pittore di origine piemontese ma valleggino di adozione, scomparso nel 2014 – che rappresentano le casse del Venerdì santo, gruppi scultorei in legno utilizzati nella processione del Venerdì santo che si svolge a Savona con cadenza biennale. All’inaugurazione, in programma alle 18, interverranno Sonia Pedalino, priore della confraternita N. S. di Castello e curatrice della mostra, Daniele Panucci, laureato in storia dell’arte nonché nipote di Mario Occorsio, e Marco Gervino, direttore del mensile diocesano “Il Letimbro”, che “nel 2011 – si legge in una nota – concepì per la prima volta questa mostra portando le tele dell’amico pittore, allora vivente, nei locali del costituendo museo diocesano”. “Dopo sei anni e dopo la scomparsa di Occorsio – prosegue la nota – l’iniziativa viene dunque riproposta in quella che sembra la sua sede naturale, ovvero uno degli oratori che custodiscono le ‘casse’ del Venerdì santo, un autentico scrigno d’arte dove spicca il polittico Della Rovere”. La mostra sarà visitabile fino al 22 aprile dalle 17 alle 19, ad esclusione dei giorni festivi.