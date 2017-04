Diocesi: Prato, mons. Agostinelli sbarca su Facebook per mettersi in comunicazione con i giovani. Nel primo post una lettera a ragazzi e ragazze

Il vescovo di Prato, monsignor Franco Agostinelli, sbarca su Facebook. Ne dà notizia la diocesi di Prato in una nota nella quale si spiega che il vescovo “avrà una pagina personale sul più noto e diffuso social network del mondo” attraverso la quale, domenica 9 aprile, in occasione della celebrazione a livello diocesano della Giornata mondiale della gioventù, veicolerà la lettera indirizzata a tutti i giovani di Prato. “Per me è una esperienza nuova”,ammette mons. Agostinelli, aggiungendo che “uso il computer, invio e ricevo email, scrivo i miei documenti in formato elettronico, ma non sono mai entrato nel mondo dei social”. “Penso però sia importante per chi, come me, è chiamato a parlare e incontrare tutte le persone, dai bambini agli anziani, sapersi confrontare con le possibilità offerte dalle nuove tecnologie”, prosegue il vescovo, rilevando che “certamente niente può sostituire l’incontro e il dialogo fatto di persona”. Per questo “il mio essere online intende favorire e preparare il terreno all’amicizia vera e non virtuale”, assicura mons. Agostinelli, secondo cui “essere Chiesa in uscita, andare là dove la gente si ritrova, oggi significa anche abitare la rete”. Domenica mattina, nel corso della messa celebrata in Cattedrale, il vescovo firmerà il proprio messaggio e inizierà così la distribuzione, a mano a tutti i giovani presenti, ma anche la diffusione via web della lettera, pubblicata come post sulla nuova pagina Facebook. Sarà il primo atto del percorso che la Chiesa di Prato rivolge alle nuove generazioni, contraddistinto dallo slogan “Anche tu, adesso!” e che vuole essere “una vera e propria campagna di ascolto dei ragazzi e delle ragazze, non solo delle parrocchie”.