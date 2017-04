Diocesi: mons. Sorrentino (Assisi), “ripensare la propria vita mettendo al centro Dio”

“Ripensare la propria vita mettendo al centro Dio. In un tempo che spesso ci fa correre senza dare troppa importanza a ciò che facciamo dobbiamo ricostruire la scala delle nostre priorità”. È l’invito che il vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, rivolge alla comunità diocesana in vista della Pasqua. “Stiamo per vivere il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù”, osserva il vescovo, auspicando che “impariamo da Gesù la logica dell’amore che ci fa famiglia e ci rende capaci di condividere le gioie e le sofferenze degli altri”. La Settimana Santa, ad Assisi, prenderà il via domenica 9 aprile, Domenica delle Palme, con la benedizione delle palme alle 9.30 in piazza del Comune. Poi processione verso la Cattedrale di San Rufino e celebrazione eucaristica presieduta da mons. Sorrentino. Nel pomeriggio sesta edizione della Via Crucis con meditazioni del vescovo e del sindaco Stefania Proietti. Dalle 17.30, presso l’oratorio “Don Bosco” di Gualdo Tadino si svolgerà la Giornata diocesana della Gioventù. Per il 12 aprile, alle 16.30, è in programma la messa crismale nella cattedrale di San Rufino, mentre giovedì 13 aprile, alle 17.30, la celebrazione in Coena domini. A seguire la tradizionale “Scavigliazione”, la deposizione del Cristo dalla croce al cataletto che verrà portato in processione venerdì 14 aprile, alle 6.45, dalla cattedrale alla Basilica di san Francesco. In serata, dalle 19 e dopo la celebrazione della Passione, processione con le statue della Madonna Addolorata e del Cristo Morto. La Veglia di Pasqua si celebrerà sabato 15 aprile alle 22.30 nella cattedrale di San Rufino, mentre il vescovo presiederà la messa di Pasqua alle 11 nella concattedrale di Nocera Umbra. Nella mattinata del Lunedì dell’Angelo, mons. Sorrentino impartirà il sacramento della Confermazione ai ragazzi nel corso della celebrazione che presiederà alle 10 nella cattedrale di San Benedetto di Gualdo Tadino.