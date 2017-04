Diocesi: mons. Lorefice (Palermo), “diversità non è povertà bensì ricchezza”

“Ogni uomo va accolto così com’è. Diversità non è povertà bensì ricchezza. Siate e continuate a essere ambasciatori dell’evangelo, cioè della buona notizia. Abbiate fortezza. Il male di ogni uomo è ripiegarsi su se stesso”. È l’invito che l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, ha rivolto ai giovani del Parlamento della Legalità Internazionale e Multietnico, che ha incontrato questa mattina nel palazzo arcivescovile. All’incontro hanno partecipato tanti giovani di diverse religioni, che da anni condividono un cammino culturale che li vede attenti ai bisogni dei più poveri. “Il vostro è un meraviglioso cammino. Vedo in voi tanti colori, una ricchezza immensa di colori in un mondo grigio – ha sottolineato Lorefice –. Voi avete un volto che riflette qualcosa di grande. La diversità, anche religiosa, sia ricchezza da offrire a tutti, perché il vostro dono vada ad abbellire il mondo. Questa ricchezza è espressione di affettuosità che arriva diretta al cuore di Dio”. L’arcivescovo ha poi invitato i giovani a scoprire la loro “parte spirituale”. “Se voi siete ciò che siete è perché vive in voi una realtà spirituale”, ha detto loro. Alla fine dell’incontro è stato conferito a mons. Lorefice un riconoscimento in memoria di don Tonino Bello.