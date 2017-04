Diocesi: Milano, domani sera in duomo la veglia di preghiera “In traditione Symboli”

L’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, guiderà domani, sabato 8 aprile, alle 20.45 in duomo la veglia di preghiera “In traditione Symboli”, alla quale sono invitati i catecumeni (adulti che nella notte di Pasqua ricevendo il battesimo diventeranno cristiani) e i giovani chiamati a testimoniare davanti al vescovo il dono della fede. “Il titolo della veglia – Un segno evidente è avvenuto per opera loro (At 4,16) -, mentre rimanda alla capacità creativa e curativa della fede nel Signore risorto, indica che il nostro radunarci nel Duomo, convocati dal vescovo, è il segno evidente offerto, principalmente a noi, e quindi al mondo”, spiega don Massimo Pirovano, responsabile del servizio per i giovani e l’università della diocesi di Milano. La celebrazione, che introduce alla settimana santa e alla giornata mondiale della gioventù 2017, sarà anche l’occasione per vivere un’esperienza di comunione tra i giovani appartenenti ai diversi movimenti e associazioni ecclesiali. In particolare sette giovani racconteranno in un video – che sarà trasmesso durante il rito – la loro esperienza di fede maturata all’interno dei rispettivi gruppi. Durante la Veglia si compirà anche un gesto di solidarietà: i partecipanti saranno invitati a fare una donazione al fondo “Dona lavoro”, la nuova fase del “Fondo famiglia lavoro” attraverso il quale dall’inizio della crisi economica, la diocesi di Milano sostiene le famiglie in difficoltà. Prima della celebrazione in duomo, il cardinale incontrerà i catecumeni alle ore 17.30 in via Sant’Antonio 5 a Milano.