Diocesi: Casale Monferrato, domani si inaugura “L’immagine del Sacro” nei sottotetti della Cattedrale

Il percorso archeologico dei sottotetti della Cattedrale di sant’Evasio, a Casale Monferrato, per il periodo pasquale tornano ad ospitare una mostra, come già successo in occasione delle festività natalizie. Nel pomeriggio di domani, sabato 8 aprile, verrà infatti inaugurato “L’immagine del Sacro”, un percorso d’arte contemporanea curato da Carlo Pesce. Saranno esposte pitture, sculture e installazioni realizzate dagli artisti Davide Bonaldo, Giovanni Bonaldi, Giovanni Bonardi, Adriano Campisi, Mario Fallini, Mirco Marchelli, Antonio Pesce, Alex Pinna, Anna Santinello e Giovanni Tamburelli. La mostra, la cui inaugurazione è in programma alle 17 presso la Sacrestia monumentale della Cattedrale, è promossa dall’ufficio Beni culturali della diocesi di Casale Monferrato nell’ambito del progetto “Città e Cattedrali” come occasione – affermano gli organizzatori – per “coltivare una relazione sempre più stretta con gli artisti, non solo del territorio, offrendo loro occasioni per donare all’intera comunità opere intese a dare volto a quel desiderio di infinito, di eternità, di senso, di bellezza, di verità, di pienezza di vita e di felicità che abita il cuore di ogni uomo”. “L’immagine del Sacro” sarà visitabile fino al 14 maggio, nei pomeriggi di venerdì e domenica (15-18) e al sabato (9-12; 15-18).