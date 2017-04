Anziani: Auser, Enzo Costa rieletto presidente nazionale per un secondo mandato

Enzo Costa è stato riconfermato alla guida dell’Auser, associazione per l’invecchiamento attivo che ha concluso oggi a Salerno i lavori del IX Congresso nazionale. “Questo Congresso è un punto di partenza – ha detto nelle conclusioni Costa, rieletto all’unanimità per il secondo mandato -. Abbiamo davanti quattro anni intensi e impegnativi per dare gambe alla nostra proposta di patto sociale che ridà centralità alla persona per tutto l’arco della vita, che tiene conto di bisogni in ogni fase dell’esistenza. Nei prossimi quattro anni ci impegneremo di più e meglio per dare qualità alla vita delle persone di tutte le età”. L’obiettivo è avere una sede associativa in ogni comune italiano. “Il territorio è la nostra casa – ha proseguito Costa – ed essere in ascolto delle persone uno dei nostri valori più importanti, possiamo raggiungere questa meta facendo rete con il sindacato dei pensionati e la Cgil”. L’importanza di “ricostruire la parola solidarietà e ridare dignità alle persone” è stata sottolineata da Susanna Camusso, segretaria generale della Cgil, intervenuta alla giornata conclusiva. Sulla distinzione fra impresa sociale e volontariato, ha osservato: “Quando a una serie di servizi si accompagna il termine impresa, è un’altra strada. Il terreno del sociale non può essere terreno del profitto, non si sacrificano al mercato le ragioni e i bisogni delle persone”.