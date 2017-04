Notizie Sir del giorno: Giovedì Santo il Papa nel Carcere di Paliano, Caritas e Pax Christi su strage Idlib, gasdotto Tap, cattolici nel mondo

Papa Francesco: Messa in Cæna Domini e lavanda dei piedi ai detenuti del carcere di Paliano

Papa Francesco si recherà nella Casa di Reclusione di Paliano (in Provincia di Frosinone e diocesi di Palestrina) per celebrare la Messa in Cæna Domini nel pomeriggio di giovedì 13 aprile, con il rito della lavanda dei piedi ad alcuni detenuti. La visita avrà un carattere strettamente privato.

La Messa “in Coena Domini” nella Casa di Reclusione di Paliano fa seguito a quelle presiedute da Francesco nel Carcere minorile Casal del Marmo (2013), nel Centro Santa Maria della Provvidenza – Fondazione Don Gnocchi (2014), nel Carcere di Rebibbia (2015), nel C.A.R.A. Castel Novo di Porto (2016). (clicca qui)

Siria: Caritas e Pax Christi, il 12 aprile Giornata di digiuno e preghiera. “Verità su strage Idlib”

Una giornata di digiuno e preghiera per la Siria da celebrare in tutte le Caritas diocesane e i gruppi locali di Pax Christi mercoledì 12 aprile: a dare notizia al Sir sono Caritas italiana e Pax Christi Italia, che condannano oggi la strage a Idlib in Siria, mentre “istituzioni internazionali e governi continuano in sterili negoziati, discussioni inutili e rimpalli di responsabilità”. “Ogni guerra è crimine, follia, suicidio dell’umanità, avventura senza ritorno – affermano in una nota congiunta -. Stiamo e restiamo dalla parte delle vittime non solo per aiutarle a sopravvivere alla guerra, ma anche a costruire un futuro durevole di pace basato sulla cultura della nonviolenza”. (clicca qui)

Annuario statistico della Chiesa: aumenta il numero dei cattolici nel mondo, è l’Africa il continente con la crescita maggiore

Dal 2014 al 2015 il numero dei cattolici battezzati nel mondo è passato da 1.272 milioni a 1.285 milioni, che rappresentano il 17,7% della popolazione totale. Il dato emerge dall’“Annuarium Statisticum Ecclesiae 2015”, curato dall’Ufficio centrale di statistica della Chiesa e in distribuzione in questi giorni nelle librerie. Oltre a confrontare i dati del 2015 con quelli dell’anno precedente, l’Annuario propone anche un raffronto su base quinquennale. Così, per quanto riguarda il numero dei cattolici, l’incremento annuale è stato dell’1%, mentre se si confronta il dato del 2015 con quello del 2010 la crescita globale risulta del 7,4%. La dinamica è però diversa da continente a continente. (clicca qui)

Gasdotto Tap: mons. Macculi (pastorale sociale Lecce) su sospensiva Tar Lazio, “tutelare il nostro territorio”

“Dopo la sospensiva del Tar del Lazio, attendiamo con fiducia sviluppi migliori”. È quanto dichiara al Sir monsignor Nicola Macculi, direttore dell’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Lecce. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha infatti accolto la richiesta di sospensiva avanzata dalla Regione Puglia rispetto alla nota con cui il ministero dell’Ambiente aveva di fatto dato il via libera all’espianto degli ulivi dal cantiere di San Basilio. “Placati gli animi dopo le tensioni e i disordini delle ultime settimane – prosegue Macculi -, si può pensare con più fiducia e serenità a strategie diverse che tutelino il nostro territorio tenuto conto anche del fatto, emerso con nuovo clamore in questi giorni, che a venti chilometri a sud di San Foca dovrebbe approdare un altro gasdotto”. (clicca qui)

Ecuador: i vescovi chiedono chiarezza sui risultati delle elezioni e invocano l’unità della nazione

La Conferenza episcopale dell’Ecuador, in seguito alla proclamazione della vittoria elettorale di Lenín Moreno nel ballottaggio di domenica scorsa, alle contestazioni della piazza e alla richiesta del candidato sconfitto Guillermo Lasso di ricontare i voti, prende posizione con un comunicato della Segreteria generale. Quanto sta accadendo, secondo i vescovi, “mette in pericolo l’unità del nostro Paese. La pace è realmente in pericolo!”. Perciò, “di fronte ai controversi risultati espressi attraverso le urne”, la Conferenza episcopale riconosce “il pieno diritto del popolo ecuadoriano a sapere la verità”. (clicca qui)

Aborto: Vicariato di Roma su pillola Ru486 nei consultori, “sconcerto e preoccupazione, decisione che lascia sola la donna”

“Suscita profondo sconcerto e forte preoccupazione la notizia della prossima distribuzione della pillola abortiva Ru486 nei consultori familiari della Regione Lazio e delle motivazioni che si adducono per giustificarla”. Lo afferma il Vicariato di Roma con una nota emessa oggi. “Tale decisione veicola il messaggio dell’aborto facile in un contesto di finta umanizzazione e rappresenta un passo ulteriore nella diffusione di una cultura della chiusura all’accoglienza della vita umana e della deresponsabilizzazione etica”. (clicca qui)

‘ndrangheta: Di Bella (Trib. minori Reggio Calabria), liberare i figli dei detenuti “dal peso dell’oppressione psicologica”

I figli dei detenuti “avrebbero bisogno di un riferimento paterno concreto: come si può fare il padre ogni quattro mesi durante il colloquio in un carcere di massima sicurezza? Come si può costruire un rapporto vero solo in modo epistolare?”. È la domanda del presidente del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, che in un’intervista al settimanale “L’Avvenire di Calabria” in uscita domenica nelle edicole calabresi, ricorda che i ragazzi, sin da piccoli, sono “costretti a convivere con lutti, carcerazioni, attività di controllo”. Questo li “educa” ad “uniformarsi a quelle che sono le rigidità dei principi mafiosi. Spesso queste famiglie comprimono le esigenze di espressività dei giovani”. (clicca qui)