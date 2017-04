Movimento per la vita: dal 7 al 9 aprile a Bologna il seminario primaverile dei giovani

“Comunicare il nuovo umanesimo” è il tema del seminario primaverile “Vittoria Quarenghi” organizzato dai giovani del Movimento per la vita a Bologna, dal 7 al 9 aprile. Un appuntamento dedicato ai temi della bioetica e destinato principalmente ai giovani dai 18 ai 35 anni. “Ci sono momenti in cui l’uomo viene posto in secondo piano con le più svariate giustificazioni – spiega Marco Alimenti, uno dei due responsabili nazionali giovani del Mpv – ed è per questo che vogliamo capire come comunicare in maniera efficace tematiche spinose ma fondamentali, quali l’inizio e il fine vita”. “È una vera e propria urgenza per i giovani e non solo – sottolinea a sua volta l’altra responsabile, Irene Pivetta – poiché di fronte all’attualità mediatica dei temi legati alla bioetica occorre essere pronti a dare risposte portatrici di senso e amore per la vita”.

Nelle tre sessioni previste interverranno tra gli altri Marcello Foa, docente di comunicazione all’università della Svizzera italiana di Lugano, Giuliano Guzzo, blogger e saggista, Andrea Porcarelli, docente di pedagogia generale e sociale all’università di Padova. Con il loro il presidente del Movimento per la vita, Gian Luigi Gigli, e il vicepresidente Giuseppe Grande, che è anche andrologo ed endocrinologo presso il policlinico Gemelli di Roma.