Dipendenze: Cnca, “ottime le due Delibere del Consiglio regionale della Lombardia”

Il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) esprime oggi soddisfazione per le due delibere in materia di dipendenze adottate, all’unanimità, dal Consiglio regionale della Lombardia. “Il Consiglio regionale della Lombardia”, dichiara Riccardo De Facci, responsabile dipendenze del Cnca, intervenuto ad un convegno a Milano, “ha fatto davvero un ottimo lavoro, arrivando ad approvare, all’unanimità, maggioranza e opposizione unite, due delibere che permetteranno di rendere ancora più efficace il sistema regionale di contrasto alle dipendenze, il più importante in Italia per numero di strutture e operatori attivi”. In primo luogo, precisa De Facci, “si è compreso che – dinanzi a domande e modalità di consumo nuove – occorre una ridefinizione del sistema di intervento, che prevede anche una stabilizzazione dei servizi di prossimità e a bassa soglia”. Inoltre, “si è preso atto che, dopo 15 anni, era venuto il momento di adeguare le rette per le comunità al livello di professionalizzazione e coinvolgimento di competenze che il fenomeno richiede”. Questo “risultato rilevante – conclude – costituisce un richiamo e un punto di riferimento sia per la politica nazionale sia per le altre Regioni. Per questo auspichiamo che la Giunta regionale renda attuabile al più presto quanto previsto nelle delibere approvate dal Consiglio”.