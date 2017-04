Avvenire: i temi della prima pagina di domani 7 aprile. Diseguaglianze in Italia, studio Oxfam su profitti nei paradisi fiscali, politica, gasdotto Tap

Aumentano in Italia le diseguaglianze nell’80% delle province, secondo i dati elaborati da Caf Acli, e si possono distinguere 5 Italie diverse per sviluppo e soprattutto dinamicità. È dedicato al tema della diseguaglianza nel nostro Paese il titolo di apertura di “Avvenire” che sulla questione riprende anche uno studio dell’Oxfam sui profitti generati dalle banche nei diversi Paesi e, in particolare, nei paradisi fiscali.

Sulla diseguaglianza pure l’editoriale di Leonardo Becchetti: “Non esisterà nessun tema più importante di quello dell’elusione fiscale nell’era delle macchine intelligenti nell’economia globale – scrive l’economista -. Solo un sistema fiscale equo ed efficiente a livello nazionale ed internazionale potrà infatti evitare che l’enorme concentrazione di ricchezza in capo ai proprietari delle nuove tecnologie dominanti si trasformi in enormi diseguaglianze sociali, debolezza della domanda globale, disoccupazione di massa e conflitti sociali”.

In prima pagina anche le fibrillazioni politiche all’interno della maggioranza e la sentenza del Tar che ha bloccato i lavori per il gasdotto Tap. In evidenza anche i dati dell’annuario pontificio sulla crescita del numero dei battezzati nel mondo.