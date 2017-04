Università Cattolica: mons. Giuliodori (assistente generale), “al fianco delle nuove generazioni” per “affrontare le sfide del presente”

“Solo con una qualificata formazione culturale, illuminata dalla fede, i giovani possono essere protagonisti del cambiamento”. Lo ha detto mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, durante l’omelia della celebrazione eucaristica che ha presieduto nell’Aula magna della sede di Milano dell’ateneo, in occasione della 93esima Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Mons. Giuliodori ha citato il messaggio dei vescovi italiani dedicato alla ricorrenza dell’Ateneo e ha sottolineato l’esigenza di “un cambiamento in tutti gli ambiti, dalla politica all’economia, alla cultura”. Per questo motivo, ha sottolineato, “l’Ateneo dei cattolici italiani si pone al fianco delle nuove generazioni, affinché possano affrontare le sfide del presente”. Lo sguardo dell’assistente ecclesiastico è rivolto anche al prossimo Sinodo dedicato ai giovani, un appuntamento che può aiutarli ad “affrontare il futuro con maggiore serenità e fiducia”. “Assistiamo a conflitti, al dramma dei migranti in fuga, al crollo demografico, allo sfaldarsi della famiglia – ha aggiunto -. Ci preoccupa la cultura dello scarto, la situazione dei giovani. In questo scenario non possiamo dimenticare che il Signore cammina con noi e che un cambiamento è possibile”. Infine, mons. Giuliodori ha rivolto ai presenti un invito: “Radicare la nostra azione nella fede nel Signore”.