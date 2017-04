Papa Francesco: Youssef (portavoce presidenza Egitto), “visita storica”. “Continuare gli sforzi per consolidare la pace” e annientare “il pensiero integralista”

(L'Osservatore Romano (www.photo.va) / SIR)

La visita del Papa “ha confermato la profondità e l’eccellenza dei rapporti tra l’Egitto e il Vaticano e ha trasmesso un messaggio di pace e di riconciliazione al mondo intero”. Così l’ambasciatore Alaa Youssef, portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica egiziana, in una nota diffusa ieri pomeriggio al termine della “storica visita” di Papa Francesco in Egitto. “Questa visita – si legge nel testo – accompagna il 70esimo anniversario dell’instaurazione dei rapporti diplomatici tra l’Egitto e il Vaticano e afferma l’importanza di continuare gli sforzi per consolidare la pace, attraverso il rafforzamento del dialogo interreligioso, e l’ascolto della voce dell’equilibrio espressa dai grandi capi spirituali, come Sua Santità Papa Francesco, che ha portato felicità e gioia al popolo egiziano con la sua visita storica in Egitto”. E mentre la presidenza della Repubblica “esprime nuovamente la propria profonda stima alla persona di Sua Santità, afferma la sua volontà a continuare il lavoro con Sua Santità per consolidare la tolleranza, la pace e la convivenza comune tra tutti i popoli del mondo, tra tutte le sue religioni e dottrine, e altresì il proseguimento nel continuare a compiere il massimo sforzo per contrastare il pensiero integralista e annientarlo attraverso l’elevazione dei valori del rispetto, dall’accoglienza reciproca dell’altro, della collaborazione e dell’edificazione per il bene dell’umanità intera”.