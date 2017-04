Papa Francesco: “Venezuela situazione difficile. Fare il possibile con le necessarie garanzie”

“C’è stato un intervento della Santa Sede su richiesta dei quattro presidenti che stavano lavorando come facilitatori, ma la cosa non ha avuto esito perché le proposte non sono state accettate o venivano diluite. Tutti sappiamo la difficile situazione del Venezuela, un Paese che io amo molto. So che ora stanno insistendo, non so bene a partire da dove, credo ancora da parte dei quattro presidenti, per rilanciare questa facilitazione e stanno cercando il luogo. La stessa opposizione è divisa e il conflitto si acutizza ogni giorno di più. Siamo in movimento. Tutto quello che si può fare, bisogna farlo, con le necessarie garanzie, sennò si perde tempo”. Lo ha detto Papa Francesco nella conferenza stampa durante il volo di ritorno dall’Egitto, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla crisi venezuelana.