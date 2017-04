Papa Francesco: “Una guerra allargata distruggerebbe una buona parte dell’umanità”

“Oggi una guerra allargata distruggerebbe una buona parte dell’umanità ed è terribile! Guardiamo a quei Paesi che stanno soffrendo una guerra interna, in Medio Oriente, in Yemen, in Africa. Fermiamoci, cerchiamo soluzioni diplomatiche, e lì credo che le Nazioni Unite abbiano il dovere di riprendere un po’ la loro leadership perché si è un po’ annacquata”. Lo ha detto Papa Francesco nella conferenza stampa durante il volo di ritorno dall’Egitto. Poco più di mezz’ora per rispondere alle domande dei giornalisti che hanno toccato vari temi, dal caso Regeni, ai migranti, dalla escalation di tensioni in Corea, all’Europa, passando per le elezioni francesi, fino a toccare le relazioni con gli ortodossi russi. “Dei missili coreani si parla da un anno – ha detto il Pontefice – ma adesso sembra che la cosa si sia riscaldata troppo. Richiamo al negoziato perché è il futuro dell’umanità”. Da qui il richiamo ai leader mondiali “a un lavoro per risolvere i problemi sulla strada della diplomazia. Ci sono i facilitatori, i mediatori che si offrono. Ci sono Paesi come la Norvegia, sempre pronta ad aiutare – è solo un esempio -. La via è quella del negoziato, della soluzione diplomatica”, ha ribadito. Alla domanda se incontrerà il presidente americano Trump, in Italia per il prossimo G7 di Taormina, Papa Francesco ha risposto: “Non sono stato ancora informato di richieste da parte della Segreteria di Stato, ma io ricevo ogni Capo di Stato che chiede udienza”.