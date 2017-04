“Sono preoccupato, e dalla Santa Sede mi sono mosso su quel tema, perché anche i genitori lo hanno chiesto. La Santa Sede si è mossa. Non dirò come ma ci siamo mossi”. Così Papa Francesco ha parlato del caso Regeni, in risposta a un giornalista che, nella conferenza stampa sul volo di ritorno dal Cairo, gli chiedeva se avesse parlato del giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel suo colloquio privato con il presidente egiziano Al Sisi.