Papa Francesco: Regina Coeli, ringrazia l’Ac e il popolo egiziano

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Cari amici dell’Azione Cattolica, al termine di questo incontro vi ringrazio di cuore per la vostra presenza! E tramite voi saluto tutti i vostri gruppi parrocchiali, le famiglie, i bambini e i ragazzi, i giovani e gli anziani. Andate avanti!”. È lo speciale saluto riservato dal Papa ai membri dell’Azione Cattolica, che hanno pacificamente invaso piazza San Pietro e dintorni, tanto da spingere Francesco ad un giro supplementare in “papamobile”, per l’udienza appena terminata in occasione della festa per i 150 anni dell’associazione. Francesco ha esteso poi il suo saluto “ai pellegrini che a quest’ora si sono uniti a noi per la preghiera mariana, specialmente a quelli venuti dalla Spagna, dalla Croazia, dalla Germania e da Puerto Rico”. Infine, un grazie “particolare per il viaggio apostolico in Egitto che ho appena compiuto”: “Chiedo al Signore che benedica tutto il popolo egiziano, tanto accogliente, le autorità e i fedeli cristiani e musulmani; e che doni pace a quel Paese”, le parole di Francesco.