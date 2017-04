Papa Francesco: Regina Coeli, ricorda Giornata per l’Università Cattolica e “domenica biblica” in Polonia

“Oggi in Italia ricorre la Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Incoraggio a sostenere questa importante istituzione, che continua a investire sulla formazione dei giovani per migliorare il mondo”. Lo ha detto il Papa, durante la preghiera mariana del Regina Coeli, in cui ha ricordato anche che oggi in Polonia si svolge la “domenica biblica”: “Nelle chiese parrocchiali, nelle scuole e nei mass media viene letta pubblicamente una parte della Sacra Scrittura”. “La formazione cristiana si basa sulla Parola di Dio”, ha sottolineato Francesco, augurando “ogni bene per questa iniziativa”. Ieri, a Verona, è stata proclamata Beata Leopoldina Naudet, fondatrice delle Suore della Sacra Famiglia, ha ricordato inoltre il Papa: “Cresciuta alla corte degli Asburgo, prima a Firenze e poi a Vienna, ebbe fin da ragazza una forte vocazione alla preghiera, ma anche al servizio educativo. Si consacrò a Dio e, attraverso diverse esperienze, giunse a formare a Verona una nuova comunità religiosa, sotto la protezione della Sacra Famiglia, che ancora oggi è viva nella Chiesa. Ci uniamo alla loro gioia e al loro rendimento di grazie”.