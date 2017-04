Papa Francesco: “L’Europa è in pericolo di sciogliersi. Dobbiamo meditare”. Rischio populismi

“C’è il problema ‘populismi’ in Europa e nell’Unione europea, quello che ho già detto sull’Europa non lo ripeterò, ne ho parlato quattro volte. Ogni Paese è libero di fare le scelte che crede convenienti e davanti a questo io non posso giudicare se questa scelta la fa per un motivo o per l’altro. Non conosco la politica interna. È vero che l’Europa è in pericolo di sciogliersi, questo è vero. Dobbiamo meditare”. Lo ha detto Papa Francesco nella conferenza stampa durante il volo di ritorno dall’Egitto, rispondendo ad una domanda dei giornalisti che chiedevano quali elementi di discernimento dare agli elettori cattolici francesi in vista delle presidenziali. Per Papa Bergoglio a “spaventare” e “alimentare” questi fenomeni populisti è “l’immigrazione. Ma non dimentichiamo – ha avvertito – che l’Europa è stata fatta dai migranti, da secoli e secoli di migranti. È un problema che si deve studiare bene, rispettando le opinioni, una discussione politica con la lettera maiuscola, la grande politica”. Sulla Francia, ha continuato il Papa, “dico la verità, non capisco la politica interna francese e ho cercato di avere buoni rapporti anche col presidente attuale con il quale c’è stato un conflitto una volta ma poi ho potuto parlare chiaramente sulle cose. Dei due candidati francesi non so la storia, non so da dove vengono, so che una è una rappresentante della destra, ma l’altro non so da dove viene e per questo non so dare un’opinione. Parlando dei cattolici, mentre salutavo la gente un giorno uno mi ha detto: ‘Perché non pensa alla grande politica?’. Intendeva fare un partito per i cattolici! Ma questo signore buono vive nel secolo scorso!”.