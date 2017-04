Papa Francesco: “Ci sono campi di rifugiati che sono veri campi di concentramento”

“Ci sono campi di rifugiati che sono veri campi di concentramento. Qualcuno forse c’è in Italia, qualcuno forse in altre parti. Pensiamo a cosa fa la gente quando è rinchiusa in un campo senza poter uscire. Pensiamo che cos’è successo in Nord Europa quando i migranti volevano attraversare il mare per andare in Inghilterra, e sono stati chiusi dentro”. Lo ha dichiarato Papa Francesco nella conferenza stampa durante il volo di ritorno dall’Egitto parlando di migranti e rifugiati. “Mi ha fatto ridere una cosa, e questa è un po’ la cultura italiana: in Sicilia – ha ricordato il Pontefice, riferendo di una conversazione con un delegato della Caritas di Agrigento – in un piccolo paese, c’è un campo rifugiati. I capi di quel paese hanno parlato ai migranti e hanno detto loro: ‘Stare qui dentro farà male alla vostra salute mentale, dovete uscire, ma per favore non fate cose brutte, delinquenza e criminalità! Noi non possiamo aprire i cancelli, ma facciamo un buco dietro, voi uscite, fate una passeggiata in paese…’. E così si sono costruiti buoni rapporti con gli abitanti di quel paesino: i migranti non fanno atti di delinquenza o criminalità. Ma stare chiusi senza uscire è un lager ma niente a che vedere con la Germania”.