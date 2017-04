Papa Francesco: arrivato in piazza San Pietro per la festa dell’Ac, fa salire cinque bambini sulla jeep. Supplemento di giro in “papamobile” su via della Conciliazione

Papa Francesco ha fatto oggi il suo ingresso in piazza San Pietro una decina di minuti prima delle undici. Ad attenderlo una folla variopinta di decine di migliaia di persone, che fin dalle prime ore del mattino hanno pazientemente fatto la fila prima di raggiungere l’abbraccio del colonnato del Bernini, per poi riunirsi tra preghiera e testimonianze, in festa per il traguardo dei primi 150 anni dell’associazione. Il primo gesto di Francesco, come fa spesso nelle udienze generali, è stato quello di aver fatto salire sulla jeep bianca scoperta cinque bambini, quattro maschi e una femmina, vestiti in giallo e in blu, i colori dell’Azione Cattolica italiana. Gli stessi del numero “150” che giganteggia al centro del sagrato, circondato dai raggi che richiamano quelli della bandiera associativa. Molte le bandiere che imbraccia il “popolo” presente oggi in piazza, proveniente da ogni parte d’Italia. Moltissimi i palloncini gialli e blu che fanno da coreografia, e vigilano – insieme ai solerti uomini della Gendarmeria vaticana – una folla che straripa davvero dalle transenne e accoglie il Papa con ovazioni ripetute che scandiscono il suo nome. A sorpresa, proprio per venire incontro alla folla di gente che continua a confluire verso la piazza, Francesco ha fatto un giro supplementare con la “papamobile” su via della Conciliazione.