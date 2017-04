Papa Francesco: all’Azione Cattolica, “a servizio delle diocesi” per “santità vissuta nel quotidiano”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“In questi centocinquanta anni l’Azione Cattolica è sempre stata caratterizzata da un amore grande per Gesù e per la Chiesa”. È il bilancio del cammino compiuto dall’associazione ecclesiale italiana, oggi radunata in piazza San Pietro per festeggiare il traguardo dei 150 anni di attività. “Anche oggi siete chiamati a proseguire la vostra peculiare vocazione mettendovi a servizio delle diocesi, attorno ai vescovi, e nelle parrocchie, sempre, là dove la Chiesa abita in mezzo alle persone, sempre”, ha detto Francesco attualizzandone il carisma: “Tutto il Popolo di Dio gode i frutti di questa vostra dedizione, vissuta in armonia tra Chiesa universale e Chiesa particolare”, ha assicurato. “È nella vocazione tipicamente laicale a una santità vissuta nel quotidiano che potete trovare la forza e il coraggio per vivere la fede rimanendo lì dove siete, facendo dell’accoglienza e del dialogo lo stile con cui farvi prossimi gli uni agli altri, sperimentando la bellezza di una responsabilità condivisa”, le parole del Papa: “Non stancatevi di percorrere le strade attraverso le quali è possibile far crescere lo stile di un’autentica sinodalità, un modo di essere Popolo di Dio in cui ciascuno può contribuire a una lettura attenta, meditata, orante dei segni dei tempi, per comprendere e vivere la volontà di Dio, certi che l’azione dello Spirito Santo opera e fa nuove ogni giorno tutte le cose”.