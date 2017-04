Diocesi: mons. Giudice (Nocera Inferiore-Sarno), investire sui centri storici “in modo da recuperare le radici e la memoria per accogliere il futuro”

“Se recuperiamo il sabato, dobbiamo forse pensare a ridare vita ai nostri centri storici; con politiche oculate e sagge dobbiamo renderli di nuovo abitabili, accessibili, umani, belli, investendo sul piccolo, in modo da recuperare le radici e la memoria per accogliere il futuro”. Lo ha detto questa sera il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, pronunciando in cattedrale l’ormai consueto “discorso alla città” che apre il novenario in onore di San Prisco, patrono della diocesi e della città. Il tema scelto per il 2017 è “Alcune suggestioni dei nostri giorni nella luce del Sabato Santo”. La scelta del sabato, ha spiegato, è perché questo è “il giorno della storia umana: il venerdì, con il suo sangue e le sue lacrime, è passato; domenica, con i suoi canti, verrà; ed ora noi siamo sospesi in questo tempo vuoto, a-liturgico, nel quale siamo posti con la capacità di sperare, sapendo che si può ricostruire anche dopo le macerie; o di disperare, rinunciando alla domenica che verrà. È il tempo del silenzio, tempo di ascolto e di preparazione”.

Guardando al Sabato santo in rapporto con la vita, il vescovo riflette sui centri storici: “Non l’abbandono, non la fuga, non il degrado, ma il gusto e il bello devono tornare sui tavoli di reali e possibili concertazioni ambientali e paesaggistiche. E alla vita dare un contenuto, dare senso, colore e calore. I nostri antenati lo hanno fatto accogliendo il grande dono della fede, e di una fede che si fa storia. Ne sono testimonianze i tanti manufatti religiosi di cui è disseminato il nostro territorio”. Il presule fa riferimento non tanto “alle grandi chiese, monasteri, abbazie”, ma piuttosto “a quelle chiesette, edicole, piccole strutture che incontriamo lungo la strada. Tante sono abbandonate, in disuso, ma odorano ancora dell’incenso e delle preghiere di chi, prima di noi, ha vissuto, pregato, offerto e amato. È una filiera da riprendere e valorizzare, anche con poco; ma possono ridiventare scrigni di arte e fede, capaci di nutrire la vita”, “pietre miliari che ci ricordano dove approda il nostro pellegrinaggio e che cosa può produrre la passione e la compassione”.