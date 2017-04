Diocesi: mons. Giudice (Nocera Inferiore-Sarno), dinanzi al dolore silenzio “per aiutare a vivere”

“C’è un silenzio dinanzi all’evidenza del dolore che si fa compagnia, accompagnamento, carezza; e c’è un silenzio che può far male più di ogni parola. Sempre deve essere un silenzio di ascolto perché il silenzio qualche volta è tacere, sempre è ascoltare”. Così il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, nel “discorso alla città” pronunciato questa sera in cattedrale, aprendo il novenario in onore di San Prisco, patrono della diocesi e della città. Il tema scelto per il 2017 è “Alcune suggestioni dei nostri giorni nella luce del Sabato Santo”. E proprio riflettendo sul Sabato Santo “in rapporto con la sofferenza e la morte” viene l’invito al silnzio “per capire e agire e per aiutare a vivere e a ben vivere, sapendo che la vitra rimane il dono più prezioso”. “Silenzio, non mutismo, del Sabato Santo, mentre a tratti – ricorda – ritorna il dibattito sul fine vita e sull’eutanasia. Silenzio che aiuta a riflettere quando essa, la vita, è pensata solo come bella e perfetta e s’invocano pellegrinaggi verso luoghi che, non avendo aiutato a vivere, aiutano solo a morire”. “Non si può e non si deve spettacolarizzare la sofferenza – aggiunge il vescovo – e creare per essa effetti speciali, che lasciamo alla vera cinematografia. Una città, se è vera e ben governata, deve prevedere spazi e tempi per la dignità di chi nasce e di chi muore, affinché come scrive David Maria Turoldo ritorni umano almeno il morire; e una vera città, nel suo groviglio esistenziale, deve lasciare sempre una finestra aperta verso il cielo, la trascendenza”.