Azione cattolica: un secolo e mezzo di storia attraverso le “voci” dei protagonisti

Mario Fani, Giovanni Acquaderni, i fondatori, nel 1867. Poi Armida Barelli, con le fanciulle e le donne. Quindi Giuseppe Lazzati, Aldo Moro, Luigi Gedda, Gianna Beretta Molla, Vittorio Bachelet. Sono solo i nomi più noti della storia, lunga un secolo e mezzo, dell’Azione cattolica italiana, che viene ripercorsa in piazza San Pietro in attesa dell’incontro con Papa Francesco. Dal sagrato vengono letti testi dei protagonisti, ricordati passaggi associativi attraverso il XIX secolo, le due guerre, l’opposizione al fascismo e la Resistenza, la scrittura della Carta costituzionale e la ricostruzione post bellica. Poi il Concilio e il post Concilio: fasi della storia della Chiesa e del Paese che incrociano la vicenda associativa. Lungo anche l’elenco dei beati e santi provenienti dalle file di Ac, che vengono ricordati: fra questi, Odoardo Focherini, Josef Mayer Nusser, Teresio Olivelli, Piergiorgio Frassati, Roberto Marvelli. E ancora, altri laici: Gino Pistoni, Antonietta Meo (Nennolina); lunga la citazione di un testo di Carlo Carretto. Nel frattempo piazza San Pietro si sta riempiendo di gruppi provenienti da oltre 200 diocesi. I giovani dell’Ac ambrosiana sono giunti attraverso un pellegrinaggio a piedi; molti i gruppi di Acr (ragazzi) che hanno preparato il pellegrinaggio con percorsi di preghiera, formazione e gioco. Matteo, 11 anni, pugliese, in fila per superare i controlli, dice: siamo partiti questa notte in pullman. Adesso vorrei arrivare a vedere il Papa. Mia nonna mi ha dato da portare con me un suo fazzoletto, per farlo benedire al Papa”.