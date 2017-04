Azione cattolica: Truffelli (presidente) a papa Francesco, “compagni di strada di chi incontriamo nel mondo” come i “discepoli di Emmaus”

“Il suo impegno instancabile per la pace, per la giustizia, per l’amicizia tra le religioni costituisce per tutto il mondo un grande segno di speranza, una promessa di futuro a cui tutti vogliamo concorrere, facendo la nostra parte. Anche noi, come laici di Ac, facendoci sempre più costruttori di pace e testimoni di fratellanza dentro la vita di ogni giorno, nelle strade, nelle case, nei quartieri delle nostre città”. Con queste parole il presidente nazionale di Azione cattolica (Ac), Matteo Truffelli, si è rivolto questa mattina a papa Francesco, nella festa in piazza San Pietro che ha dato avvio alle celebrazioni per i 150 anni dell’Azione cattolica italiana. “Camminando come laici associati per le strade del mondo, in tutte le diocesi italiane, dentro le parrocchie che abitano i nostri territori, cerchiamo di farci compagni di strada – ha aggiunto – di chi incontriamo nel mondo per compiere ogni giorno, insieme, lo stesso cammino dei discepoli di Emmaus, che la liturgia di questa terza domenica di Pasqua c’invita a ricordare: un cammino di conversione, di stupore, di riscoperta e di testimonianza delle ragioni della speranza che è in noi”.

Quindi un riferimento all’Assemblea nazionale dell’associazione (in corso a Roma fino a domani), nella quale “ci stiamo interrogando su che cosa la vita della Chiesa e del mondo del nostro tempo, le persone con cui condividiamo oggi l’esistenza chiedono oggi all’Azione cattolica”. Nell’Evangeliii gaudium Papa Francesco scrive del sogno di “una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa”. “Anche noi – ha aggiunto Truffelli – abbiamo un sogno, che stiamo cercando di realizzare, pur con tutti i nostri limiti: quello di fare dell’Ac uno strumento semplice ma significativo per aiutare tutta la Chiesa, ciascuna Chiesa locale nella quale siamo radicati, a fare propria e vivere in profondità questa chiamata. Sappiamo che per questo occorre innanzitutto convertire noi stessi, i nostri cuori, le nostre abitudini”.