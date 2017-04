Azione cattolica: mons. Sigismondi a papa Francesco, “cura della vita spirituale è il campo base dell’evangelizzazione”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Santità, siamo qui per assicurarle che l’Azione cattolica è impegnata in una vera e proprio liturgia della strada”, e “per passare da una pastorale del campanile a una pastorale del campanello, senza rinunciare al suono delle campane”. Così mons. Gualtiero Sigismondi, assistente ecclesiastico generale dell’Azione cattolica, ha salutato Papa Francesco che incontra l’Ac in piazza San Pietro. “La cura della vita interiore è il campo base dell’evangelizzazione”, ha aggiunto il vescovo, che ha assicurato al Papa piena vicinanza e impegno sulla linea della Evangelii gaudium. “Le assicuro – ha affermato Sigismondi – che una preghiera incessante sale a Dio per lei da ogni associazione di Azione cattolica”.