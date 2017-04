Azione cattolica: i ragazzi dell’Acr “interrogano” il presidente Truffelli. Papa Francesco è entrato in piazza San Pietro

“La fede si testimonia attraverso la vita. Per trasmettere il Vangelo siamo semplicemente chiamati a vivere la fraternità, a dimostrare affetto e impegno per tutte le persone”. Matteo Truffelli, presidente nazionale dell’Azione cattolica, ha risposto così alla piccola Teresa, dell’Acr, che gli chiedeva, davanti a una piazza San Pietro gremita, “come possiamo portare oggi il messaggio della fede cristiana?”. Nell’attesa del Papa, che è entrato ora in piazza sulla papamobile, i ragazzi hanno rivolto alcune domande a Truffelli. Ruben gli ha chiesto: se avessi due caramelle e il tuo amico nessuna, cosa faresti? E se di caramelle ne avessi una sola? “Io sono molto goloso – ha confessato, sorridendo, Matteo Truffelli – ma credo che se avessi due caramelle, ne darei una al mio amico. E se ne avessi una sola? Forse anche in quel caso la darei al mio amico. Perché credo che in quel modo sarei ancora più felice…”. Un boato ha accolto ora Papa Francesco. Le bandiere associative si levano e la musica accompagna Bergoglio che si immerge nella folla presente in piazza San Pietro.