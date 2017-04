Azione cattolica: cominciata la festa in piazza San Pietro per i 150 anni

È cominciata in musica e con le parole dell’assistente generale dell’Azione cattolica, mons. Gualtiero Sigismondi, la festa in piazza San Pietro per i 150 anni dell’associazione. Ragazzi, giovani e adulti provenienti dalle parrocchie di ogni parte d’Italia affollano la piazza, mentre sul sagrato siedono gli oltre mille partecipanti alla XVI Assemblea nazionale dell’associazione, in corso a Roma fino a domani.

Ogni diocesi ha portato un sacchetto di terra, consegnata e mescolata come simbolo di unità, mentre il presidente del Forum internazionale di Azione cattolica (Fiac), Emilio Inzaurraga, ha consegnato la terra dell’Agentina, a nome di tutti i Paesi in cui è presente l’Azione cattolica, rappresentati nel Forum internazionale.